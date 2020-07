Mujer castiga con un palo a pareja que mantenía relaciones en la vía pública [VIDEO]

Insólito. El hecho se registró en Rusia, donde una pareja de jóvenes no pudo contener sus deseos carnales y decidieron mantener relaciones sexuales en la calle. No obstante, no imaginaron que se volverían virales en Facebook, debido a que una mujer se dio cuenta de los hechos y decidió golpearles con un palo.

El video fue captado por las cámaras de seguridad de uno de los vecinos de la zona, donde se puede apreciar cómo dos jóvenes creyeron que nadie podría atraparlos si se escondían entre unos arbustos del lugar, sin sospechar del insólito desenlace.

La encargada de imponer respeto fue una mujer conocida por sus vecinos como ‘Lady Irina’, quien en imágenes aparece con un palo de madera y se acerca sigilosamente a los amantes que no se percataron en ningún momento de su presencia.

Acto seguido, la mujer comienza a gritarles y a golpear con el palo al joven que se encontraba sobre la fémina, por lo que ella decidió cubrir con sus piernas a su pareja para que no reciba más castigo. Sin embargo, ‘Lady Irina’ no titubeó y también golpeó a la chica reiteradas veces.

Finalmente, video se hizo tendencia en redes sociales y tiene miles de comentarios dándole total respaldo a la actitud de la mujer, debido a que señalan que es una falta de respeto realizar esos actos en vía pública y a plena luz del día.