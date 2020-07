Laura Bozzo desata furor en TikTok tras casi sufrir aparatosa caída en vivo [VIDEO]

Laura Bozzo continúa ocasionado una serie de reacciones en las redes sociales. En esta ocasión, la popular 'Abogada de los pobres' desató la locura en TikTok tras protagonizar un insólito hecho durante su espacio televisivo en México.

Sucede que el famoso joven personaje de TikTok, Papi Kunno, quien conquistó la Internet por su challenge 'Kunno Caminata', visitó el programa conducido por Laura Bozzo para referirse sobre su reciente popularidad en el mundo cibernético.

Como era de esperarse, Laura Bozzo, contagiada por la fiebre de TikTok, decidió sumarse al reto 'Kunno Caminata'. Sin embargo, no salió como esperaba: la conductora peruana estuvo a punto de resbalarse en vivo.

En las imágenes compartidas por 'Instarándula', podemos observar que la figura de Televisa dio un paso en falso cuando retrocedía y por poco sufre una aparatosa caída en el set de televisión.

"Laura Bozzo casi se saca el ancho al intentar hacer la pasarela de Kunno", escribió Samuel Suárez, responsable del mencionado portal, en el video publicado en Instagram. Tras ello, las imágenes virales aparecieron en TikTok, generando diversos comentarios.

Laura Bozzo y su sorpresiva confesión

Laura Bozzo durante una entrevista en Instagram reveló la cantidad de 'retoques' que se ha hecho en su cuerpo. "Me he hecho las teta, una vez me hice como una especie de lipo en las rodillas. En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno. Me he puesto una especie de hilos rusos que consiguen devolver firmeza al óvalo facial y tensar la piel del cuello", explicó.