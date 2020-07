Facebook: Mark Zuckerberg es víctima de 'crueles' memes tras excederse con el bloqueador [FOTOS]

Mark Zuckerberg es el personaje del momento en la Internet. El creador de Facebook está dando la hora en Twitter porque se han filtrado imágenes de sus vacaciones surfeando en las playas de Hawái, Estados Unidos.

Si bien en las fotografías viralizadas no se observa nada indebido, un detalle llamó mucha la atención: el multimillonario estadounidense fue captado con la cara totalmente blanca por el uso exagero del protector solar.

Como era de esperarse, las cibernautas explotaron su creatividad con el rostro pálido de Mark Zuckerberg y publicaron una serie de memes. Inclusive, algunos usuarios compararon al norteamericano con el Joker, villano principal de Batman.

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr