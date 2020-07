Facebook: perro aumenta de peso y se vuelve perezoso tras cuarentena [VIDEO]

La cuarentena por la pandemia del coronavirus no solo ha afectado los bolsillos de las personas sino también su salud. La prohibición del libre tránsito generó que los civiles no puedan salir a las calles para ejercitarse y en consecuencia, han perdido estado físico; sin embargo, esto no solo ha perjudicado a los humanos, sino también a las mascotas de la casa. ¿Lo dudas? A continuación te presentamos un caso que se ha vuelto viral en Facebook.

Una mujer compartió en su perfil de Facebook un video que muestra a su adorada mascota con un evidente sobrepeso, pero eso no es todo porque el perro también se volvió perezoso tras la cuarentena y ahora solo se dedica a dormir todo el día.

La dueña del perro sostuvo que ella y su esposo son profesores, motivo por el que todo el día andan dando clases virtuales, hecho que generó que el perro no tenga con quien realizar actividades físicas como jugar o pasear.

"Winston es un corgi perezoso de 3 años que vive con mamá y papá. Se ha acostumbrado a dormir mucho durante todo el día porque ambos somos maestros", sostuvo la mujer en la descripción del video viral de Facebook.

Posteriormente, contó que el can está más flojo que nunca tras la cuarentena. "Sin embargo, desde que nos pusieron en cuarentena se ha frustrado al perderse sus siestas durante el día. Este video lo atrapa en su hábitat natural", concluyó.

El video viral de Facebook muestra que el perro está tirado en el mueble de la sala durante la tarde sin ánimos de salir o jugar pese a que ya culminó la cuarentena.

Como era de esperarse, las imágenes causaron sorpresa en los internautas y así lo dejaron saber en la caja de comentarios. "Jamás había visto un perro tan perezoso, se nota que la cuarentena lo afectó demasiado" y "Hay que entender al perro, no tenía con quien jugar y su única opción era descansar", subrayaron algunos usuarios de Facebook.