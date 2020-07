Encuentra a su ex con su actual enamorada en karaoke y le dedica provocativa canción [VIDEO]

Las redes sociales siguen albergando una cantidad impresionante de videos virales que divierten a millones de todo el mundo por más que, en algunas ocasiones, los protagonistas pasen incómodos momentos mientras son filmados.

En TikTok se ha viralizado un video en el que aparece una chica cantando a viva voz una romántica canción en un karaoke, lo cual pasaría desapercibido si no fuera porque su expareja está en el mismo recinto con su nueva conquista.

Sin pensarlo dos veces y animada por dos de sus amigos, la joven tomó el micro para entonar una conocida canción del dúo mexicano Ha*Ash, la cual lleva de nombre "Te dejo en libertad".

"Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me esta matando, de sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar (...) Hoy te dejo en libertad", son algunas de las frases que se escucha de este tema.

Mientras cantaba cada estrofa, el hombre en cuestión se mostró muy incómodo por la dedicatoria y perdió los papeles pues se paró de su silla y se retiró del local.

La actual pareja del hombre hizo lo propio y al final ambos se retiraron caminando mientras iban sujetándose las manos, dando a entender su fuerte y unida relación.

Por otro lado, la joven, quien parece que aún ano superó su antigua relación, siguió cantando como si nada hubiera sucedido.