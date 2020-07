Facebook: le hace probar un "brownie mágico" a su amigo y todo terminó mal [VIDEO]

En Facebook circula un gracioso video sobre tres jovenes que pasan la tarde jugando PlayStation 4, y uno de ellos empieza a comportarse de una extraña manera tras probar un brownie que preparó su amigo.

El muchacho comienza a reírse solo y hasta pide un poco de comprensión, con lágrimas en los ojos. El hecho no tardó en hacerse viral y es tendencia en países como México, Colombia y Chile.

Sucedió en México y es tendencia mundial. Tres jóvenes se juntaron para jugar PlayStation 4 y olvidarse por un momento de la pandemia. De pronto, el anfitrión de la casa les hace llegar unos brownies que él mismo preparó para sus amigos.

Uno de ellos agarra un brownie, mientras que el otro no acepta debido a que no tenía hambre. A los pocos segundos, el joven que comió el brownie empieza a comportarse de una extraña manera: piensa que el brownie es su teléfono y hasta llora de emoción.

El video fue difundido a través de la página Navarretes Show y es un éxito rotundo en Facebook: más de 80 mil reacciones y 21 mil comentarios. "No mames, wey, mira el pato. Que no me coma el mato, wey", agregó el muchacho, quien confundió un perro con un pato.

Tal parece indicar que uno de los ingredientes para la preparación de los brownies fueron alucinógenos. Se recomienda no hacer este tipo de bromas a sus amigos, debido a que puede haber efectos secundarios.