WhatsApp: descubre cómo escuchar un audio sin que salga el check azul

Trucos de WhatsApp que no conocías | ¿Alguna vez has querido escuchar un audio sin que tu contacto note el check azul? Probablemente hayas entrado en pánico al no saber cómo lograr tu cometido; sin embargo, hoy te traemos la solución 100 % efectiva para que puedas escuchar una nota de voz sin que el remitente lo note.

A propósito de lo anterior, es necesario recordar que WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más importantes del mundo, esto desplazando a muchas otras apps que tenían largo tiempo en el mercado mundial.

La aplicación de mensajería instantánea que reúne la mayor cantidad de herramientas necesarias para un usuario, es una de las más descargadas en los últimos años, puesto que millones de personas en el planeta las tienen en sus dispositivos.

WhatsApp: ¿Cómo escuchar un audio sin que salga el check azul?

Seguramente en alguna oportunidad has querido escuchar una nota de voz pero sin que tu contacto note que lo hiciste, posiblemente porque no tenías tiempo para responder con inmediatez.

Pues no te preocupes, ya que si antes no lograste encontrar la solución a este problema, hoy te mostramos la salida ideal y completamente efectiva para que puedas lograrlo.

Para escuchar audios de WhatsApp sin que tu contacto lo note, debes seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación de WhatsApp.

Crear un grupo de wsp con un contacto más.

Una vez creado, elimina al contacto al cual añadiste y quédate tú solo o sola en el chat. Esto servirá para que puedas tener un especie de block de notas en la app.

Ve a la conversación de la cual quieres escuchar el audio.

Sin darle a "reproducir", comparte el archivo al grupo en el que estás solo o sola.

Escucha el audio desde el grupo y listo, no aparecerá el check azul.

De esta forma podrás evitar la premura por responder mensajes cuando no tienes el tiempo suficiente, o pensar más de una vez en tu contestación antes de enviarla.

Finalmente, no olvides responder el mensaje, dado que pasa muchas veces que al escuchar el audio o leer el mensaje sin que la otra persona lo sepa, olvidas que no respondiste y dejas a tu contacto "en el aire".