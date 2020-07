Delincuente es detenido y amenaza a policías con acusarlos con su mamá [VIDEO]

Un video reciente en TikTok ha causado gran indignación entre los internautas, pero a la vez miles de risas. Y es que un malhechor acude a su mamá para ser liberado y de paso le pegue a los oficiales que lo atraparon.

El joven delincuente, por lo que se aprecia en el material visual, amenaza a policías que no lo grabe o de lo contrario llamará a su mamá. El clip es viral en las redes sociales y tendencia en países como México, Perú y Chile.

Tal como se aprecia en un video viral en TikTok, dos efectivos detuvieron a un delincuente por hurto y este no tuvo mejor idea que amenazarlos con acusarlos con su mamá. Esto provocó la risas de los oficiales y de la tercera persona que grabó el video, quien lo compartió en sus redes.

"No me grabes. Oe', qué me grabas. Le voy a decir a mi mamá que te pegue", fueron las palabras del malhechor, quien en ningún momento mostró arrepentimiento y solo atinó a amedrentar a los policías.

Como era de esperarse, el video no tardó en hacerse viral y se visualiza miles de reproducciones y comentarios. "Ni le vayan a pegar porque le va a decir a su mamá", "Ay, mi mamá me defiende", "Quico le va a decir a Doña Fodonga", son algunos de los que se leen.

No se sabe con exactitud si el delincuente fue liberado o no, pero lo que sí es cierto es que el video es todo un éxito en TikTok y Facebook, donde los internautas bromean con lo sucedido.