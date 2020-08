Oso es captado robando comida y es tendencia en las redes [FOTO]

Lo más comentado en Twitter. Un hecho insólito sucedió en Nueva León, Monterrey, donde un enorme oso fue captado robándose una orden de pollo y todo ello quedó registrado por una cámara de vigilancia.

Es preciso recalcar que no es la primera vez que aparece un oso en la ciudad, pues anteriormente otro de su especie causó el pánico entre los pobladores de Nueva León. El hecho no tardó mucho en hacerse viral y es tendencia en países como México, Colombia y Chile.

Tal como se aprecia en una imagen difundida por 'Out Of Context Monterrey' en Twitter, un enorme oso fue captado por el lente de una cámara de vigilancia robándose una orden de pollo de una conocida cadena de 'fast food' en Monterrey.

Cabe destacar que el enorme mamífero no causó daño alguno y se retiró una vez que logró su cometido. Nuevamente un oso negro fue visto en Nueva León y alarmó a los pobladores de Monterrey.

"Quiero a ese oso de mascota", "Ese oso me llena de orgullo", "Todavía no me muero y ya me reencarné en ese oso", son algunos de los comentarios que se leen en el post 'Out Of Context Monterrey'.

Como era de esperarse, el hecho llegó hasta Facebook y ha causado un gran revuelo entre los internautas. La travesura de un oso es noticia en México, Colombia y Chile.