Joven recibe ejemplar castigo al no respetar el toque de queda [VIDEO]

Si bien ya se levantó la cuarentena desde el 1 de julio, todavía se mantiene el toque de queda en diferentes puntos del país. En Lima, la región con mayor número de infectados por coronavirus, son más rigurosas las indicaciones otorgadas por el gobierno de Martín Vizcarra.

Sin embargo, el mensaje no fue captado por todos y claro ejemplo de ello se puede ver en la conducta de este joven, quien no respetó el toque de queda y fue duramente sancionado por un efectivo policial, quien le ordenó correr alrededor del patrullero y decir "no debo salir de mi casa".

Un video difundido en TikTok es noticia en Perú y en todo Latinoamérica. Se aprecia a un joven, quien portaba consigo una mascarilla, dando vueltas alrededor de un patrullero y diciendo "no debo salir de mi casa".

Según se puede observar en el material visual, se ve la Estación Atocongo de fondo y a un policía supervisando que el muchacho cumpla con su castigo tras no respetar el toque de queda.

Como se sabe, el toque de queda en Lima rige desde las 10.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente. El joven salió en ese rango de horario y fue detenido por efectivos policiales, quienes cumplieron con su labor.

El divertido video fue subido a TikTok y compartido posteriormente en Facebook, donde cuenta con miles de reproducciones. No cabe duda que después de la sanción, al joven no le quedarán muchas ganas de salir en pleno toque de queda.