Prepara un "sandwich de pug" ante falta de comida y es furor en redes [VIDEO]

La cuarentena por la pandemia de coronavirus ha sacado lo mejor de uno, sobre todo el ingenio. Ante ello, una joven subió un video a TikTok en el cual demuestra la desesperación por sobrevivir.

¿Qué hizo? Ante falta de embutidos o frituras, la mujer tuvo que prepararse un "sandwich de pug" para alimentarse. El video es viral en TikTok y ha generado miles de reacciones.

Tal y como se aprecia en un video difundido por Sammy en TikTok, donde cuenta con más de 26 mil seguidores, se puede apreciar el momento exacto en que prepara un "sandwich de pug".

La joven, a quien se le escucha con voz resquebrajada, se lamenta que haya llegado a ese punto de desesperación de usar a su fiel amigo de años como complemento para su sandwich.

"Día no se qué de cuarentena, ¡ya no hay comida!", se puede leer en la descripción del video, que cuenta con más de 52 mil 'me gusta' y más de 8 mil comentarios. Todo un éxito en la plataforma de TikTok.

Es preciso recalcar que este y más videos sobre mascotas son los preferidos por grandes y chicos en TikTok, la plataforma más descargada durante la cuarentena por la pandemia.