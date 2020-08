Impactantes imágenes de una paloma que vuela con una flecha atravesada en el pecho [FOTO]

Una paloma sorprendió a miles de internautas al alzar vuelo a pesar de estar malherida, pues traía atravesada en su pecho una flecha. El video es viral en Facebook donde ya tiene cientos de reproducciones y comentarios.

En este video viral, que es sensación en las redes sociales, relata un poco la historia de esta ave que ha sabido vivir con esta flecha de 45 centímetros clavada en el pecho a pesar de lo incómodo que debe ser para el animal.

El suceso tuvo lugar en Blackpol, al oeste de Inglaterra. Allí la paloma va diariamente a un restaurante de comida de rápida, donde tanto comensales como trabajadores la alimentan dándole papas fritas y trozos de pollo.

Tal como lo relata el diario 'The Mirror', el ave que ha sido atravesada por una flecha de gran tamaño es muy querida por todos en el lugar; sin embargo, no la han podido ayudar debido a que no se deja agarrar para ser llevada al veterinario.

En la ciudad tanto turistas como lugareños están muy preocupados por este hecho, ya que temen que la persona que realizó está atrocidad contra la pobre ave vuelva a hacerlo contra otros animales de la zona.

"Fue realmente extraño verla, la flecha era más larga que el propio pájaro. No podía creer que era capaz de volar con la flecha clavada. Es preocupante que aquí haya alguien tan cruel que haya podido ser capaz de disparararle a un pájaro inofensivo" comentó un turista de la zona que vio al ave.

Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron muy rápido en Facebook, donde internautas de México, España y Estados Unidos se preguntan cómo el ave puede seguir viva a pesar de tener incrustada semejante flecha.