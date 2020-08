TikTok: Le apaga la TV cuando iba a jugar Fortnite y novio tiene insólita reacción [VIDEO]

Ocurrió en Perú y es viral en TikTok. Según se puede apreciar en unas imágenes difundidas, el joven estaba listo para empezar una partida online con sus amigos en Fortnite, pero su humor cambió cuando su novia apareció en escena.

Su enamorada estaba molesta porque no le hacía caso y no tuvo mejor idea que apagar el televisor. La respuesta del muchacho no se hizo tardar y es viral en las redes sociales.

Tal y como se aprecia en un video viral en TikTok, Luis Abanto estaba emocionado por jugar una partida de Fortnite con sus amigos, sin imaginar que su novia ingresaría a su habitación con malas intenciones.

Apoyándose en una grabación en TikTok sobre la batalla de gallos entre Klan y KMS, el muchacho respondió con mucho estilo y le dejó un contundente mensaje a su novia.

"A ver, intentato. Dale...a ver, a ver, intentalo. Dale, a ver hacete el malo que te bajo de los pelos y te recontra ca** a palos", fue la grabación que usó el joven para grabar dicho video.

Pese a las amenazas, la fémina estuvo firme en su decisión y apagó la TV sin pensarla dos veces. Obviamente todo esto se trató de una broma y ambos se llevan bien en la vida real.