TikTok Viral: perrito se emociona al escuchar "Shape of you" de Ed Sheeran [VIDEO]

TikTok nos sorprende con videos de las personas en los cuales que demuestran sus habilidades como cantar, bailar, actuar, cocinar con tal de ganar seguidores y convertirse en tendencia. Asimismo, los usuarios se divierten con esas ocurrencias.

No obstante, en los últimos días, los animales son quienes se roban el protagonismo en los clips. Por ejemplo, la escena en la que unos gatitos disfrutan de Dragon Ball cautivó a los fanáticos del anime. Ahora, un perrito bailarín enternece a todos. ¿Qué pasó?

Como se observan en las imágenes, el animalito se encuentra sentado en la sala de su casa mientras se escucha de fondo la canción "Favorito" de Camilo. No obstante, el can salta de alegría cuando empieza a sonar "Shape of you" de Ed Sheeran.

La usuaria de TikTok, Rebeca Romero, subió en video y automáticamente se convirtió en viral. Los usuarios se encargaron de compartirla en otras redes sociales y actualmente ya supera el millón de reproducciones.

"Qué bonito cachorro cómo tiene su ritmo", "Mi lorito también baila cuando escucha rancheras", "Me pasa lo mismo con mi Lucas" o "Los animales son tan ocurrentes”, son algunos de los comentarios.

No cabe duda que nuestros amiguitos de cuatro patas se roban la atención de los internautas. En Youtube se ha hecho viral una tierna escena de un perro que disfruta escuchar la ópera de Luciano Pavarotti