Viral: gato toca un minipiano para avisar a sus dueños cuando tiene hambre [VIDEO]

En Internet circula un curioso video que tiene a un gato como gran protagonista. El tierno minino aprendió a tocar un minipiano para avisar a sus dueños cuando tiene hambre. ¿Toca el piano? Así es.

El video no tardó mucho en hacerse viral y es tendencia en países como Estados Unidos, México y España. Los mininos una vez más se vuelven a robar todos los flashes por sus ocurrencias.

Winslow es un tierno gatito que se ha robado el corazón de miles de internautas. Kate Nyx, la dueña del minino, compartió la historia de su mascota en sus redes sociales y está dando la vuelta.

