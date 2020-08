TikTok: Dos perros no obedecen a su dueña y gato sale a poner orden [VIDEO]

TikTok es sin duda alguna una de las aplicaciones más descargados en todo el mundo. La cuarentena fue el punto clave para la mencionada plataforma despegue y forme parte de millones de usuarios, dado que actualmente cuentan con infinidad de videos por hora.

Sin embargo, un video se convirtió viral luego de que un usuario compartiera una escena en el que participan dos perros y un gato. El material que fue compartido primero en TikTok se puede apreciar como el pequeño felino genera las risas al ordenar a los caninos que entren a la casa. ¿El motivo? No obedecieron a su dueña.

Solo tuvieron que pasar algunos minutos para que el material sea reproducido por millones de internautas, causando las risas de aquel momento registrado.

“Es lo más divertido que he visto”, “El gato superó a la dueña en carácter”, “Por un momento me sentí identificado”, “Cuando mi mamá me corretea con la chancla” o “Realmente desearía poder decir que lo entrenamos para hacer eso, ¡pero vamos, eso es impresionante!”, fueron algunos de los comentarios que halagaron a la hábil mascota.

El clip ha logrado recaudar millones de reproducciones y miles de interacciones por parte de los seguidores de la cuenta. Asimismo, se pudo posicionar en países como: España, Estados Unidos y México