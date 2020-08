TikTok Viral: Perrito se disculpa con su dueño por hacer travesuras [VIDEO]

TikTok es la aplicación de moda que las personas usan para publicar sus videos en los que bailan, cantan, actúan o cocinan con el fin de atraer nuevos seguidores y se conviertan en virales. Estas ocurrencias alegran a los internautas durante este complicado momento por el coronavirus.

No obstante, los animalitos se roban el protagonismo de estos clip. Por ejemplo, un ganso causó sensación en las redes sociales por mirarse en un espejo y creer que su reflejo es su "amigo". Ahora, un perrito conmovió a los internautas. ¿Cómo así?

La cuenta Mundo viral Colombia subió una grabación en la cual se observa que un señor le regaña a su can por las constante travesuras. "No puedes seguir con tus daños. Me pones tu carita de 'Yo no fui' (...) Te voy a quitar tu pollito", le menciona el hombre.

El perrito se disculpa con su carita tierna y tapándose el hocico en señal de vergüenza. El animalito se pone triste al saber que ya no irá al parque por quince días. "Su único delito: es ser tierna", se lee en la descripción de lo clip.

"Los animalitos son los más hermosos del mundo", "Yo nunca regaño a mi 'Luquitas' pese a que me rompen las medias" o "Los perritos sienten el amor más sincero" , son algunos de los comentarios.

Can hace todo lo posible por llamar la atención de su dueña

Una perrita interrumpe a su dueña y con su pata impide que ella trabaje en la computadora. Como se aprecian en las imágenes, la mascota hace todo lo posible por llamar la atención de su propietaria, quien solo atina a reír.

(Video: Viral Hog)

La cuenta Viral Hog subió el video en YouTube y en solo cuestión de minutos se convirtió en viral. "Mi cachorro Lana es un perra que rescaté de la calle y ha sido mi mejor amiga mucho antes que mi esposo y mis hijos", se lee en la descripción.