Águila harpía impresiona en Facebook por tener el tamaño de un humano [FOTO]

Usuarios de las diversas redes sociales se han mostrado muy sorprendidos, luego de ver la imagen de una enorme águila harpía al lado de un hombre, dudando de la autenticidad de la fotografía que ya es viral en Facebook y Twitter.

Asombrados se han mostrado muchos internautas al ver a esta gigantesca ave, que es considerada una de las más grandes del mundo, ya que puede llegar a medir con las alas las abiertas dos metros y pesar entre cuatro y nueve kilos.

Woke up thinking about one of my favorite animals, The Harpy Eagle ♥️ pic.twitter.com/HnQI6wcWyZ