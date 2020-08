Vacuna contra la COVID-19 en Perú: ¿Cómo ser voluntario para los ensayos clínicos?

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el Perú debido al coronavirus, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el pasado 20 de agosto que en las próximas semanas se empezará el proceso de ensayos clínicos para una probable vacuna contra la COVID-19 con el laboratorio Sinopharm de China.

De acuerdo con el Estado, unos 6000 voluntarios peruanos participarán en esta Fase 3. "Tenemos el laboratorio Sinopharm con el cual se ha definido hacer ensayos clínicos aquí en nuestro país desde el 24 de agosto", sostuvo Vizcarra Cornejo, quien aseguró que su Gobierno gestiona la compra de 30 millones de vacunas.

¿Cómo ser voluntario?

En ese sentido, el asesor de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Castillo, informó que mañana martes se anunciará el procedimiento para registrarse en los ensayos clínicos, que estarán a cargo de las universidades San Maros y Cayetano Heredia.

"Serán considerados los voluntarios mayores de 18 años (a 60 años) y se pueden inscribir de cualquier zona del país, siempre y cuando puedan estar presentes en Lima al momento de la aplicación de la vacuna, así como en la surpervisión y control de la misma", manifestó.

Asimismo, Castillo señaló que San Marcos y Cayetano Heredia habilitarán plataformas para reclutar a los 6000 voluntarios peruanos, que serán citados a los centros de investigación tras cumplir con los requisitos. "Luego, van a una segunda fase y si ven que reúnen todos los requisitos, les dan una cita para acudir a los centros de investigación donde pasarán una entrevista, se tomarán las pruebas y firmarán el consentimiento informado y se les administrará la vacuna", explicó a un medio local.

Por otro lado, Carlos Castillo precisó que los participantes tendrán una póliza de seguros para no correr riesgos ante cualquier eventualidad. "Cuando se presentan estos protocolos van acompañados de una póliza de seguro. No se aprobaría un estudio si no viene con póliza de seguro de atención médica para las personas que puedan presentar un tipo de eventualidad. Van a recibir atención médica cubierta por esa póliza de seguro que compra Sinopharm", expresó.