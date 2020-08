Niñas se sientan afuera de restaurante para conectarse al wifi y llevar clases virtuales

Viral | La mayoría de escuelas del mundo cerraron sus puertas como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus y, por eso, implementaron las clases virtuales para continuar enseñando los alumnos. No obstante, no todos tienen acceso a internet y buscan diferentes manera para aprender. Tal es el caso de dos niñas en Estados Unidos.

Las pequeñas se sentaron en los exteriores del restaurante Taco Bell en California para agarrar wifi y hacer sus tareas. La imagen se convirtió en tendencia en Twitter y los usuarios felicitaron el empeño de ambas.

El Distrito Escolar Primario de la ciudad de Salinas se pronunció, a través de un comunicado en el cual indicó que las estudiantes eran de su centro educativo. La institución aclaró que tras la noticia realizaron esfuerzos para ayudarlas.

2 of our children trying to get WiFi for their classes outside a Taco Bell in East Salinas! We must do better & solve this digital divide once &for all for all California students



CALIFORNIA NEEDS A UNIVERSAL BROADBAND INFRASTRUCTURE BOND FOR OUR STUDENTShttps://t.co/qEjWTTs6G8 pic.twitter.com/cAbXNJ6F7x