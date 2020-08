Carlos Álvarez recibe críticas tras parodia a joven que insultó a serenazgo en Magdalena [VIDEO]

Como se recuerda, el último fin de semana un joven de Magdalena se convirtió en viral luego de que tuviera comentarios racistas hacia los serenazgos. El lamentable hecho llegó a la municipalidad del mencionado distrito, donde tomarán acciones legales contra la persona que agredió verbalmente a las autoridades.

“Serrano de m…” o “pónme la multa, mi papá la paga cholo de m…”, dijo el sujeto en aquella oportunidad mientras los serenos le insistían en que utilizara la mascarilla de bioseguridad para protegerse del coronavirus.

Sin embargo, este suceso no pasó desapercibido para Carlos Álvarez, imitador humorístico que tiene gran experiencia en la televisión peruana.

El actor y presentador de televisión no dudó en parodiar al joven que se expresó de una manera incorrecta hacia las autoridades del distrito. "El pituco de Magdalena", fue como titulo su video que automáticamente lo compartió en Facebook y Youtube.

Sin embargo, el clip fue criticado por los usuarios e inmediatamente Facebook optó por borrarlo de su pagina oficial.

Joven pide disculpas por comentarios racista hacia serenazgos

A través de RPP, Cotrina Gómez dio su descargo de los hechos y aseguró estar arrepentido de ello. No obstante, también justificó sus actos y aseguró que los trabajadores del municipio "descargaron su irá contra mí".

“Me indicaron que me ponga la mascarilla porque la mascarilla la tenía en el bolsillo y la Policía me había indicado que podía estar ahí con mi perrito un rato tranquilo paseando. El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Yo entiendo que no estaba con las mascarilla y debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud”, indicó.