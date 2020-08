Joven peruano conmueve al mundo tras enviar CV escrito a mano: "Mi objetivo es ser profesional"

Facebook viral. Jerman Antonio León Valenzuela, un joven 'chalaco' de 19 años, está enterneciendo las redes sociales con su peculiar historia. Impulsado por la necesidad de encontrar trabajo en plena crisis económica desatada por la propagación del nuevo coronavirus, León Valenzuela decidió probar suerte y envió su curriculum vitae (cv) escrito a mano.

"Me considero una persona capaz, trabajadora y con ganas de evolucionar, crecer y desarrollarme (...) Mi objetivo es ser profesional solidario, humilde y transparente", fueron algunas de las palabras que incluyó Jerman León en su curriculum vitae, el cual llamó la atención por estar hecho a lápiz por falta de recursos.

Si bien la empresa en donde labora no está contratando personal, Teresa Farfán Herrera, quien recibió la carta de presentación del protagonista de esta historia viral, publicó el curriculum vitae de Jerman León a fin de que este pueda llegar a manos de "alguien que lo pueda apoyar con una entrevista".

"Dejaron en mi oficina un CV, que si no fuera por las circunstancias, no tendría nada de raro. Yo no lo atendí, pero su CV me dejó pensando. Era un joven de 19 años, según el documento, y no tiene computadora en casa. Hace poco perdió su trabajo como miles de personas, y, ya que no cuenta con los recursos, pero si tiene las ganas de buscar algo, decidió presentar su CV hecho a mano", indicó Farfán Herrera.

Asimismo, Teresa Farfán señaló que "de acuerdo a lo que me comentan, esto no era el único CV que tenía, habrían otros, igual el que dejó". "Hace poco perdió su trabajo como miles de personas y ya no cuenta con los recursos, pero sí las ganas de buscar algo", añadió.

Crisis laboral en Perú

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la caída del empelo en Lima Metropolitana se redujo en el mes de julio. Alrededor de 6 720 000 peruanos perdieron su empleo en el segundo trimestre de 2020.