Policía increpa a sereno por desalojo a ambulantes: "Ustedes se comportan como delincuentes" [VIDEO]

En las últimas horas, mediante redes sociales, se ha vuelto viral un video donde dos autoridades discuten por una problemática social. En el material audiovisual que viene siendo muy comentado por los usuarios se puede observar a una policía increpando a un sereno del distrito de La Victoria por su accionar frente a ambulantes del mencionado distrito.

Tal y como también se puede escuchar en el clip difundido por Instagram, vecinos de la zona se quejan por el "mal accionar" de los serenos con los ambulantes en medio de un desalojo: “Mira cómo le pegan, ¡suéltalo!”, refieren.

Por su parte, la suboficial de tránsito le dice al sereno: “¡Te estoy observando, no me venga a decir que no! Te he visto, esto es lo que tú demuestras para La Victoria, esto eres tú", refiere la autoridad.

Además, agregó: "¿Te das cuenta? Ellos se comportan como delincuentes porque ustedes se comportan como delincuentes. Tú eres una autoridad para este distrito”.

Por su parte, el sereno solo la escuchó y trató de negar las acusaciones en su contra mientras la policía —muy molesta— lo seguía increpando por sus hechos.

Como se recuerda, La Victoria es uno de los distritos donde la informalidad se ha apoderado de gran parte de la comuna; sin embargo, muchas veces en redes sociales los usuarios comentan que los serenos de este distrito reflejan un accionar que deja mucho que desear.