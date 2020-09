Taxista llora a policías para que no se lleven su auto [VIDEO]

En Facebook se ha vuelto viral un video de un taxista implorando a los policías para que no se lleven su auto, su herramienta de trabajo. Mira el emotivo momento en esta nota.

Las redes sociales se han conmocionado tras ser compartido en las diferentes plataformas digitales el siguiente material. Tal como se ven en las imágenes, el señor llora para que los agentes no procedan a quitarle su auto.

Los hechos sucedieron el último miércoles en la vía de Evitamiento, en la provincia de Trujillo. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, puesto que estuvieron a favor del taxista.

“¡Mi carro, nooo! Ya no lo voy a sacar, no pueden... No, por favor, te lo pido de rodillas. Péguenme (mejor), es mi única herramienta de trabajo”, se le escucha decir al hombre.

Segundos antes de que finalizara el video, se ve al chofer forcejear con los policías, quienes rebuscan entre sus cosas las llaves del auto para llevárselo.