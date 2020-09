México: hombre recibe críticas por negarse a usar mascarilla en centro comercial

El uso de la mascarilla es una medida importante para combatir al nuevo coronavirus. No obstante, un hombre en México recibió críticas de los usuarios en Twitter por negarse a cumplir con esta norma en un centro comercial y desafiar a los agentes de seguridad.

Asimismo, señaló que nadie lo puede obligar a utilizar el cubrebocas porque "la COVID-19 es una farsa" y que "el presidente Manuel López Obrador tampoco lo porta".

El señor causó indignación al afirmar que solo las personas cumplen con esa regla porque "se creen superiores a los demás". “Si tú eres feliz con tu bozal de perrito es porque le entras a esa sociedad", manifestó en su video.

En redes sociales los internautas se mostraron en contra de la actitud del hombre. "La ignorancia y el mal ejemplo de López. La salud es de todos y no solo de unos cuantos", escribió un usuario.

"Resulta que este personaje no se pone el cubrebocas porque dice que no es cierto y que López Obrador no lo usa porque es un cuento de este pobre señor. Que me explique los 65 000 muertos", se lee en otro tuit.

Cabe mencionar que México supera los 629 000 casos por coronavirus y más de 67 000 fallecidos a causa de esta enfermedad.

¿Qué es la COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.