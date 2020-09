Barranco: graban objetos no identificados e imágenes causan asombro en redes [VIDEO]

¿Será cierto? Un usuario usó su cuenta personal de Twitter para viralizar un video en el que puede apreciar unos objetos que volaban en el cielo del distrito de Barranco.

Según declaraciones del ciudadano de nombre Jose Antonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 p.m. este último sábado.

Tal como se puede ver en el video, una serie de luces pasan por el distrito limeño, causando gran curiosidad por parte de los usuarios. Por otro lado, internautas aseguran que son los famosos ovnis que llegaron a la capital.

El material ya posee cientos de reacciones y compartidos. "El Pentágono confirmó la existencia de ovnis y vida extraterrestre. Como siempre lo he dicho, lo raro no sería que haya vida afuera, sino que no la hubiese. Es muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo" o "Esas luces son frecuente en Lima yo mismo lo vi en mayo, en plena cuarentena, era de noche, cielo claro, estaba en la azotea de mi casa mirando el cielo y de repente dos pequeñas luces pasan super rápido, no emitían ningún sonido, solo eran dos pequeños focos a baja altura, muy rápido", fueron algunos de los comentarios respecto a este evento.

Ciervo se venga y asesina a cazador que le disparó un día antes

Esta la historia que terminó siendo viral en Facebook y otras redes sociales: relata el triste final de Mark David, un cazador de 66 años que el pasado 30 de agosto murió a causa de las terribles heridas que le provocó un ciervo canadiense, al que curiosamente un día antes le disparó con la intención de cazarlo.

El hombre se encontró en el camino con este ejemplar macho y le lanzó una flecha dejándolo moribundo en el suelo. Siendo consciente del estado critico del pobre animal lo dejó tirado en el suelo, para volver por él al día siguiente ya que estaba por anochecer. Sin embargo, el ciervo se defendió y le clavó una de sus astas en el cuello provocándole una profunda herida que lo mató de manera instantánea.