Indignación en Facebook por profesora que se burló de alumno que tomaba clases desde cabina de internet [VIDEO]

Mediante redes sociales, se pudo conocer un caso que ha consternado e indignado a todos los usuarios. Sucede que en medio de una clase virtual, misma que se toma en el marco de la emergencia por el coronavirus, un joven tuvo que vivir un lamentable momento ocasionado por su docente.

En medio de una clase virtual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, una docente se burló sin reparos de un alumno que, en medio de sus ganas de seguir aprendiendo pese a la pandemia, decidió seguir sus clases desde una cabina de internet, esto porque no contaba con las herramientas para llevar la enseñanza desde su hogar.

La maestra, al notar que el joven se encontraba en una cabina de internet, atinó a cuestionarle su presencia en el mencionado lugar y acotar, además, las acciones que tomaría en su contra si continúa llevando las clases desde el escenario que compartía con más personas.

“Deno no encuentre en un lugar más decente para las clases, su calificación se vería afectada”, refirió la docente encendiendo las redes sociales, puesto que en Facebook miles cuestionaron y condenaron su accionar.

Al respecto, el estudiante afectado mencionó: "Ayer, durante la clase de Derecho Civil IV, la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables, ya que dijo que quería verme en un lugar más decente, que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares”.

"Al escuchar esos comentarios, yo expliqué mi situación, a lo que me respondió que ella ya había dicho cómo quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo, y que todo eso se vería reflejado en mi calificación, lo cual se me hizo algo absurdo, ya que, pese a la dificultad que tengo, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”, acotó.

(Video: Difusión)

El descargo de la docente

Mediante la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución en mención, comentó: "La licenciada Elvia Castañón Ruíz, maestra de la materia Contratos Civiles, del séptimo semestre de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" UASLP, aseguró que en ningún momento fue su intención molestar u ofender al alumno Rafael Morales, por lo que le ofreció una disculpa por el comentario realizado durante una de las clases virtuales del recién iniciado ciclo universitario.