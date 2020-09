Carlos Tévez estrena redes sociales con divertido video junto a sus hijas [VIDEO]

El siempre irreverente pero también querido por muchos, Carlos Tévez, anunció su regreso a las redes sociales con un divertido video que compartió junto a sus dos hijas Florencia y Katia.

El delantero de Boca Juniors había estado inactivo de sus redes en los últimos meses por lo que ahora aprovechó los tiempos de aislamiento y en familia para anunciar su regreso a Twitter y Facebook, además de estrenar su ingreso a Instagram y TikTok.

En el divertido video que anuncia su regreso al mundo virtual, el 'Apache' le pide a sus hijas que les enseñe a bailar, probablemente refiriéndose a los clips de TikTok . "No entiendo, no sé cómo entrar, esto no es para mí... ¿Este no es donde se baila y lo subo?" se escucha.

Segundo después le dice Katia que él también puede subir videos bailando a lo que el futbolista responde "Entonces que me sigan" con una sonrisa y además agregando su dirección @__carlitostevez.

De esta manera el delantero de 36 años regresa a las redes de la que no había sido muy constante, ya que si bien tenía una cuenta de Twitter no la usaba desde el 2016 cuando decidió cerrarla.

Asimismo, todos sus anuncios oficiales como además de la firma de sus contratos eran anunciados en la cuenta de sus hermanos, por lo que ahora el 'Apache' decidió unirse a la fiebre de los posts y anuncios en redes, además claro de subir divertidos videos con coreografías.