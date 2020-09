Reto viral: ¿Qué cara ves más feliz? Este test te muestra qué lado de tu cerebro predomina

Reto Viral. En el siglo XIX, los doctores Paul Broca y Karl Werncike descubrieron que las personas tenían serios problemas para procesar el lenguaje. Con ello, los investigadores concluyeron que el lenguaje se encuentra en la parte izquierda del cerebro. Esta idea probablemente sea la que dio lugar a la conclusión de que la parte izquierda del cerebro es más creativa, mientras que a parte derecha es más analítica.

Veamos si tú eres una persona dominada por el hemisferio izquierdo o el derecho. Tienes que mirar la imagen que te mostraremos a continuación y elegir la que te parezca que es más feliz. La imagen ha causado sensación en redes sociales.

¿Qué caras ves más feliz? este test verás que tipo de persona eres

OPCIÓN A

Si elegiste la opción A, estás dominado por el hemisferio izquierdo. La parte izquierda del cerebro se considera experta en tareas que tienen que ver con la lógica, el lenguaje y el pensamiento analítico. Es mejor en cosas como el pensamiento crítico, los números, y el razonamiento.

Esto quiere decir que eres del tipo de persona que piensa antes de actuar. Estudias los pros y los contras antes de hacer cualquier cosa, así sea la más mínima de las actividades, pues tienes que estar preparado por si algo sale mal.

No dejas las cosas a medias, no te gusta hacerlo porque todo lo que empiezas debes terminarlo, así has crecido y nadie puede cambiar ese pensamiento.

OPCIÓN B

Si elegiste la opción B, estás dominado por el hemisferio derecho. La parte derecha del cerebro es mejor en tareas relacionadas con la expresividad y la creatividad. Algunas habilidades asociadas al hemisferio derecho del cerebro incluyen: el reconocimiento de caras, la expresión de emociones, la música, la lectura de las emociones, los colores (distinción de colores), la imaginación, la intuición, y la creatividad.

Sueles pensar una y otra vez sobre las cosas que has hecho y reflexionas sobre ello, esto es bueno porque tomas todas las experiencias como un aprendizaje y no te importa si son vivencias buenas o malas, tu aprendes de todo.

Estas rodeados de los amigos que tú mismo escoges, no te gusta andar con cualquier persona, mucho menos cuando emiten un aura negativa. Sabes exactamente cuando una persona no tiene buenas intenciones.