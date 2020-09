¿Logras ver al pingüino? El reto visual que deberás resolver en menos de 30 segundos [FOTOS]

Es viral en Facebook. Con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, los retos visuales se volvieron muy populares en las redes sociales porque, en su mayoría, desafían la capacidad del cerebro.

El último que está dando la hora viene poniendo a prueba la capacidad visual de los internautas, quienes deberán encontrar a un pingüino camuflado entre los tucanes. Solo tienes 30 segundos, ¿te apuntas?

Un nuevo reto visual llega a Facebook de la mano del artista Gergely Dudás, quien nos vuelve a poner a prueba nuestra capacidad óptica a través de una imagen animada. Se trata de encontrar un pingüino entre tucanes.

Parece una tarea fácil a primera vista, pero no es así por la sencilla razón que ambos animales tienen pico y son muy similares en el color de piel. Te damos una pista: los ojos son claves para encontrar al ave marina.

Si no pudiste encontrar al animal camuflado no te sientas mal, debido a que miles de internautas lo intentaron y no lo pudieron conseguir. En las siguientes líneas te dejamos la solución para que veas qué tan cerca estuviste.

Solución al reto visual del pingüino

El pingüino se encuentra ubicado en la parte superior derecha, pasando desapercibido a primera mitad. Este y más reto visuales los podrás encontrar en Libero.pe

[FOTO: Dudolf.com]