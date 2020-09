¿El Chavo del 8 es metalero? Argentino se roba las miradas por gran parecido al actor mexicano [FOTOS]

El último fin de semana las redes sociales impactaron en los usuarios, debido que un singular personaje salió a la luz en Twitter por el gran parecido que tiene al fallecido actor mexicano, Roberto Gómez Bolaños.

Internautas no podían creer lo que veían en las redes sociales, el hombre de nacionalidad argentina tenía una gran similitud, y que, además de ser amante del género metal, cientos de usuario no dudaron en manifestarse con curiosos comentarios.

“El Chavo del 8 es metalero”, se lee en varias instantáneas y videos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta Youtube en el que se muestra a este personaje argentino con su look clásico pero con un gran parecido al actor mexicano que fue una sensación en los años 70.

Psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe y no puede hacerte daño



El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/uHOajfpN1a — Espuma McDuff (@melosmeoatodos) September 25, 2020

Phil Claudio Gonzales es el nombre del argentino que ha dado la vuelta al mundo por su gran parecido con Roberto Gómez Bolaños. Este hombre ha tomado de la mejor formas las diversas comparaciones que hacen los usuarios.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me ca#$& de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mi&%#”, escribió en una de sus publicaciones.