Viral: amante es descubierto y emprende un peligroso escape de un edificio con una sábana - VIDEO

Las redes sociales nos vuelve a regalar un divertido momento en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus. Un amante fue descubierto por la actual pareja de la mujer con la que sostenía un amorío a escondidas.

El joven no tuvo otra opción que salir por la ventana del departamento ante la llegada del novio. La fémina lo ayudó a escapar con un par de sábanas para que no sea linchado por su novio, pero no se salvó de los escobazos de la señora del piso de abajo.

Lo más reproducido y comentado en Twitter. Según se puede apreciar en un video registrado por uno de los testigos, un joven, quien estaba semidesnudo, salió despavorido del departamento ante la llegada de la actual pareja de la fémina.

Tal parece que su "salida de emergencia" ya estaba preparada por si ocurría algo inesperado, como sucedió. Y es que el muchacho logra escapar de la vivienda con ayuda de un par de sábanas.

La actual pareja de la chica intentó descender por las sábanas, pero la fémina se opuso a ello con la finalidad que su amante saliera ileso. Logró librarse de una, pero no de la segunda.

VIDEO: Wasted Videos - Twitter

Y es que en el piso de abajo lo esperaba una señora, quien agarró una escoba y empezó a propinarle golpes. Esto causó las risas de todos los testigos al insólito hecho ocurrido hace pocos días. El video es viral en Twitter y tendencia en países como México, Argentina, Colombia y Perú.