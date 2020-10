TikTok: anciana sorprende con su habilidad para jugar Among Us y causa furor en redes - VIDEO

TikTok es una de las aplicaciones más concurridas por los internautas donde encuentros entretenidos videos de personas bailando, cantando o actuando con el objetivo de ganar la mayor cantidad de seguidores y se conviertan en virales.

En esta oportunidad, una anciana sorprendió al jugar Among Us y demostró su habilidad para ser la "impostora" y no la descubran. Los usuarios en redes sociales se quedaron atónitos con la destreza de la señora.

El nieto de la abuela explicó que él le enseñó todas las técnicas del famoso videojuego en línea y que ella siempre se distrae dicho "hobbie". Así se aprecia en el clip de la cuenta de Ignacio Orellana (@nachitojuegajuegos).

"Abuelita 77", como se hace llamar en Among Us, arrasa con sus rivales. Los cibernautas se enternecieron con la historia y compartieron la publicación en otras plataformas.

"Cre que ella fue quien me ganó, bien jugado", "Qué linda señora cómo le gusta el juego", "No cabe duda que para aprender no hay edad" o "Qué buen chico ayudando a su familiar", son algunos de los comentarios.

Viral: gato es furor en las redes por realizar abdominales

Los gatos nos vuelven a sorprender, como ha sido a lo largo de la cuarentena, con sus ocurrencias. En esta oportunidad, el viral no guarda relación con un felino intentando atrapar a un ratón o tratando de dormir en una caja, sino su pasión por los ejercicios.

Tal y como se aprecia en el material visual, un minino emula ejercicios de abdominales en una sala y es furor en las redes. Realiza varias repeticiones y luego se cansa, pero nunca desiste en ello.