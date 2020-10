Profesor universitario cambia el horario de sus clases por el partido de Perú ante Paraguay - FOTO

Ver América TV EN VIVO, Perú vs. Paraguay ONLINE TV y EN DIRECTO Un profesor universitario de la UPN le envió esta mañana un mensaje a sus alumnos haciéndoles recordar que esta tarde hay un nuevo reforzamiento en la materia de Administración Financiera.

Sin embargo, luego se dio cuenta que su clase coincidía con el partido de Perú frente a Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022, y decidió realizar una pequeña modificación para que él y su alumnado puedan ver el debut de la 'bicolor' en Asunción.

"Estimados, buenos días. Anoche (miércoles) fue la primera sesión de reforzamiento. Me parece que estuvo bien, pero creo que me equivoqué en el horario de la sesión de hoy. No me percaté que juega Perú, por ello vamos a cambiar para las 8.00 p. m. para tener una mayor participación. Por favor comunicar a sus compañeros. ¡Gracias!", se puede leer en el texto.

Es preciso mencionar que el docente de la UPN primero le comunicó a la administradora del grupo de WhatsApp, a fin que ella le reenviará el mensaje a sus demás compañeros de clase. De esa forma, nadie se perderá del debut de la selección peruana.

Como se sabe, Perú se medirá este jueves 8 de octubre, desde las 17:30 horas, frente a Paraguay por la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo será televisado por América TV y Movistar Deportes.

Para este cotejo, el DT Ricardo Gareca apostará un cuadro ofensivo con Raúl Ruidíaz como único hombre en punta. La 'Pulga' se apoyará en André Carrillo por las bandas y será alimentado por Christian Cueva. No te pierdas de ninguna incidencia online con el minuto a minuto de Libero.pe