Usuarios se confundieron e insultaron a homónimo de Julio Bascuñán en Facebook - VIDEO

El Perú vs Brasil terminó siendo como uno de los partidos más polémicos de la fecha 2 por las Eliminatorias Qatar 2022, dado que el nivel de arbitraje por el chileno Julio Bascuñán fue muy criticado por la prensa peruana e internacional. Es así como se escribió una nueva historia en la era del 'Tigre' Gareca que tiene al mando a la Selección Peruana desde el 2014.

A su vez, hinchas peruanos no dudaron en manifestarse mediante las redes sociales y señalaron su inconformidad con toda la terna arbitral junto con el VAR, medio especializado en corregir cualquier jugada de peligro dentro de la cancha.

Sin embargo, un hecho característico sucedió en Facebook, dado que un ciudadano chileno que posee el mismo nombre del juez principal pasó factura en redes sociales y se ganó los insultos de los usuarios peruanos.

El error que habían cometido los internautas fue reflejada en un video que fue registrado y posteriormente fue subido a TikTok, teniendo miles de reproducciones en tan pocas horas.

"Gracias por hacerme famoso sacos de $%&% me estan confundiendo", sostuvo el hombre en su cuenta de Facebook. No obstante, la persona en mención no tuvo otra opción que cambiar su nombre en la red social.