Facebook: niña pasea a un tigre por las calles de Sinaloa en México - VIDEO

Los pequeños de la casa tienen por costumbre adoptar un perro, gato o conejo como mascota. Sin embargo, un niña decidió que un tigre sea su "fiel compañero" y lo saca a pasear por las calles del municipio de Guasave, Sinaloa, en México. Así lo muestra un video viral en Facebook.

Tal como lo publicó la página @InfoGaymas, el clip muestra que la pequeña camina sujetando al felino mediante una correa. Ella se muestra muy tranquila y no teme que el animal la ataque.

El hombre que graba le pregunta a la menor si el mamífero no come (humanos), a lo que le responde que "no". Además, agrega que hay otro tigre más pequeño que se encuentra en casa.

Las imágenes han dejado sorprendido a los usuarios, quienes compartieron el video en distintas plataformas. Asimismo, aseguraron que el tigre debería de estar mejor en su hábitat natural que en la ciudad.

Los internautas señalaron que es muy irresponsable que los padres de la niña le permitan sacar al tigre por las calles porque puede causar daño en los transeúntes.

Por otra parte, recordemos que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) señala que es imposible que los ejemplares de vida silvestre se utilicen como mascotas o animales de compañía porque no están autorizados y son un riesgo para la integridad física de las personas.