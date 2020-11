Perro ofrece su cama a compañero enfermo y se vuelve viral - VIDEO

Las redes sociales han explotado de ternura al presenciar un momento grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda. Dos perros fueron protagonistas de aquel acontecimiento que en tan pocas horas se ha vuelto viral en Internet.

La escena puso a Spanky de seis años, quien pudo darse cuenta que Roman, de ocho años, no era el mismo puesto que se sentía mal de salud. No obstante, su compañero no dudó un segundo y arrastró la cama para que pudieron descansar. El evento quedó registrado en el interior de un hogar de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El video fue compartido por la familia en redes sociales y automáticamente acapararon la atención de miles de internautas, causando gran ternura por parte de la mascota, quien apoyó a su querido amigo.

Jillian Rogers, la dueña de los animales, señaló: "Mi hermana fue la que me dijo que fuera a ver la cámara y cuando lo hice me derretí de amor. He visto el vídeo un millón de veces".

Según las declaraciones de la mujer, afirmó que se dieron cuenta que su perro tenía la oreja hinchada, puesto que decidieron comunicarse con el veterinario correspondiente para velar por la salud del canino.