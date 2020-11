José Carvallo también muestra su rechazo contra el actual Gobierno

Desde la concentración de la selección peruana, José Carvallo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dejando en claro que el gobierno de facto de Manuel Merino no lo representa.

El guardameta de Universitario está enfocado en los duelos ante los combinados de Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, pero ello no es impedimento para pasar por agua tibia la crisis política que atraviesa el país.

Al igual que Miguel Trauco, Renato Tapia, Christian Cueva, José Carvallo también se pronunció sobre la situación política que atraviesa el país con una 'storie' en su cuenta oficial de Instagram.

"Este Congreso no me representa", se puede leer en dicha publicación. Como era de esperarse, el post no tardó mucho en hacerse viral y miles de cibernautas lo vienen compartiendo en sus redes sociales.

De otro lado, la 'bicolor' viajará esta tarde rumbo a Santiago para medirse este viernes, desde las 18:00 horas, ante su similar de Chile. El DT Ricardo Gareca apostará por un once ofensivo para quedarse con los tres puntos.

Como se sabe, Perú sumó solo un punto en las primeras dos fechas. En estos dos partidos los dirigidos por el 'Tigre' están obligados a ganar para meterse en la parte arriba en la tabla. El siguiente duelo será el 17 de noviembre contra Argentina de Lionel Messi.