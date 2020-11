Peruanos usan frases célebres de futbolistas para protestar contra Merino - Fotos

Este jueves 12 de noviembre, se realizó la primera marcha nacional en contra del gobierno de facto de Manuel Merino. Miles de personas se congregaron en diferentes zonas del país para hacer sentir su voz tras la vacancia de Martín Vizcarra.

En las marchas se pudieron divisar diferentes pancartas, siendo las más ocurrentes las de frases célebres de futbolistas peruanos como los casos de Juan 'Chiquito' Flores y Luis Guadalupe.

En las redes sociales circulan un par de pancartas que se llevaron todas las miradas en las marchas. Estos guardan relación con las frases que, en su momento, quedaron inmortalizados en la memoria de todos los peruanos.

Una de ellas fue un cruce de palabras entre Juan Flores y Piero Alva por no respetar el fair play. Ante ello, un civil usó la imagen de 'Chiquito' con la frase: "¿¡Y la democracia dónde está!?".

En tanto, otro compatriota usó a Luis Guadalupe cuando ganó el campeonato nacional con Juan Aurich, tras ganarle a Alianza Lima. Como se recuerda, el popular 'Cuto' habló de la "soberbia" del cuadro íntimo antes de disputar la final.

"No me gusta las injusticias", se puede leer en dicha pancarta. Estas dos imágenes se volvieron virales en las redes sociales y son tendencia en Perú. Todavía no se ha confirmado cuándo será la segunda marcha nacional.