Ancianito vende aretes, pulseras y joyas en Av. Canadá debido a que su pensión no le alcanza

Un ancianito vende aretes, pulseras y hermosas joyas a la altura de la Av. Canadá con la Av. Aviación. Vestido de terno y camisa, Luis Rocha, oferta estos productos para poder subsistir debido a que su pensión no le alcanza.

El trabajo de Rocha se viralizó en Facebook luego que una usuaria compartiera su historia. Según detalla el post, el ancianito debe ganarse el pan de cada día debido a que su pensión de S/350 no le alcanza para subsistir.

Ruth Cruz, la usuaria que compartió la historia de Rocha, detalló que él suele encontrarse por la Av. Canadá. Además, aseguró que es una persona muy amable y respetuosa.



"Usualmente los lunes me toca aperturar en Pardos y como todos los lunes estaba caminando y vi a este señor sentadito con una canasta transparente y con la mirada para el piso. Pase por su lado y me miró, me dijo señorita estoy vendiendo aretitos", contó Cruz en Facebook.

El post, que cuenta con más de 11 mil reacciones y 15 mil compartidas, invita a quienes vean al ancianito a comprarle sus productos y así tenderle una mano para que mejore su economía.

"Yo lo encontré en Pardos sentado afuera, pero normalmente está en la otra dirección: Aviación y Canadá- Llámenlo antes 944 349 627", instó la usuaria.