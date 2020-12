Perrita previno incendio al descubrir fallas en un enchufe - FOTO

Su mascota los salvó de una tragedia. En redes sociales se volvió viral la gran acción que tuvo una perrita en avisar a su familia del desastre que estaba apunto de ocurrir.

Cuando su dueña Caitlyn Radel-Paaby llegó a su casa, encontró a su mascota comportándose de manera extraña. En un primer momento, no entendía lo que pasaba, hasta que minutos más tarde se toparía con una terrible sorpresa.

Su dueña veía que la perrita ladraba hacia la pared sin pensar que en realidad era porque uno de los enchufes estaba saliendo chispas.

Foto: The Dodo

“Si no lo hubiéramos encontrado cuando lo hicimos, nuestra casa se habría incendiado durante la noche”, señaló.

Historias como estas sin duda alguna no se cuentan dos veces. Caitlyn Radel-Paaby junto a su esposo y su hijo, estuvieron a punto de sufrir el incendio de su casa, pero fueron salvados heroicamente por su perrita.

Tal como relató la mujer, tras buscarla por toda la casa la encontró debajo de un escritorio. Pero Willow no parecía tan normal como siempre. “Comenzó a actuar muy nerviosa y ladrando y no quiso salir (…) se puso un poco a la defensiva para llamar nuestra atención“, dijo Radel-Paaby para The Dodo.

Foto: The Dodo