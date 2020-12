Perrito que se volvió viral por ser captado durmiendo en un nacimiento fue adoptado - Fotos

¡Lo más tierno que verás hoy! A principios de diciembre, se viralizaron fotos de un perrito durmiendo en un nacimiento, acurrucándose en un pesebre del "Niño Jesús". Dichas imágenes tocaron los corazones de miles de internautas en redes sociales.

Tras el impacto de las fotografías, el perro tuvo un final feliz al ser adoptado por un hombre. El hecho sucedió en la plaza del municipio de Inhumana, en Brasil, y es lo más comentado en Internet. Más detalles en las siguientes líneas.

Es viral en Twitter y ha traspasado fronteras. Nádia Rosângela compartió en sus redes sociales las imágenes de un tierno perrito que se encontraba durmiendo en un nacimiento, al costado de la Virgen María y José.

Como se puede apreciar en las imágenes, el can no contaba con cobija alguna y su único refugio era el nacimiento. El caso no tardó mucho en hacerse viral y en poco tiempo logró una gran repercusión.

Fue así que un hombre acudió al día siguiente a la plaza del municipio de Inhumana para adoptar al tierno perrito, quien al final encontró una familia y ya no dormirá más en la calle.

Este acto ha conmovido a miles de internautas, quienes fueron de ayuda para buscarle una nueva caza al curioso can. Este y más virales podrás leer en el diario Líbero.pe