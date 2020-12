TikTok: Niño le envía un audio a su profesora para pedirle entregar luego su tarea porque su mascota va a parir

¡Lo más tierno que verás hoy! En TikTok, se ha hecho viral un audio de niño quien le pide a su profesora entregar tarde su tarea, debido a que ayudará a su mamá en el parto de su mascota.

La docente accedió a la petición del menor y le indicó que esos actos son elogiables. El video rápidamente se volvió viral en la plataforma de TikTok y está dando la vuelta al mundo.

Juanito, el niño que ha conmovido a miles de internautas con su tierno audio. En el video viral que circula en TikTok, el menor le pide a su profesora entregar tarde su tarea a raíz que estará ocupado por el nacimiento de mascota.

¿Será su perrita o gatita? Ninguna de los anteriores. Juanito tiene una chanchita y anteriormente, así lo comenta su profesora, ya le había comunicado que en estos días iba a parir su mascota y debía ayudar a su mamá.

"Profe Nancy, buenas tardes, no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora estará (en parto). Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo a la Cuchi. En cuanto acabe de parir le mando el deber. Gracias, chao, espero que me entienda", se le escucha decir a Juanito.

Tras hacerse viral el pedido de Juanito, el diario El Mercurio verificó el caso y comprobó que efectivamente la profesora Nancy, quien enseña a estudiantes de quinto grado en la escuela de Guachapala, Azuay, recibió un audio en el que detalla todo eso.

Video: La Voz del Tomebamba Twitter

"Él (Juanito) es un estudiante responsable en cuanto a sus actividades académicas y siempre les inculcamos que deben ayudar en las tareas del hogar", puntualizó la profesora al medio mencionado anteriormente.