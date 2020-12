Perro se lleva producto de tienda pero "cumple" los protocolos sanitarios al salir - VIDEO

Sorpresas te da la vida, y también lecciones. Un video difundido en Facebook y en las demás redes sociales se volvió viral en cuestión de horas: un tierno perrito se llevó la atención de miles de usuarios al realizar una anecdótica escena dentro de un supermercado.

A pocos días de celebrarse la Navidad, un can no tuvo mejor opción que entrar a "robar" a un supermercado un alimento para saciar su hambre. Viendo todo desde las cámaras de seguridad, los administradores no hicieron nada para detenerlo.

Lo que más resaltó en este robo fue que, antes de salir, el perrito se limpió sus patitas respetando las medidas de sanidad contra el coronavirus.

Este divertido clip fue reproducido por millones de usuarios que no dudaron en comparar esta acción con algunas personas que no respetan los protocolos que el Gobierno impuso desde hace meses.

"Perro callejero entra a un D1 y “toma” una bolsa de comida para perros... todo queda grabado en las cámaras de seguridad. El perrito, antes de salir, cumple con todos los protocolos de bioseguridad, se desinfecta sus cuatros patas y sale sin pagar", se lee en el mensaje compartido en Twitter.