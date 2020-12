Sujeto aparentemente drogado ataca a un perrito con un vidrio - VIDEO

Un usuario hizo viral a un sujeto que maltrató he hirió físicamente a un perrito que se encontraba transitando en una de las calles de México.

Aparentemente, el hombre que aún no ha sido atrapado por las autoridades, estaba bajo los efectos de las drogas. Tal como se pueden ver en las imágenes compartidas, vecinos de la localidad le dicen que deje al pobre can, que no tenía nada que ver en el asunto.

“Déjalo, quítate de ahí, pen... Deja al perro”, gritó un transeúnte, aunque el sujeto siguió su camino tras haber herido a la mascota. Al parecer, el pobre animal no habría sufrido graves heridas; sin embargo, el trauma ya está hecho.

"Por presuntas adicciones a las drogas, Juan Gustavo se convierta en un peligro para los vecinos de Otumba, Estado de México. No es la primera vez que con saña busca lesionar a Duque (nombre del perro), pero esta vez quedó grabado cuando levanta un vidrio y arremete contra el canino", señala el post compartido en redes sociales.

Los hechos sucedieron exactamente en el municipio de Otumba, en el Estado de México. Usuarios han repudiado este acto y exigen que se haga justicia para que en futuro aquel desadaptado no vuelva a cometer una falta similar.