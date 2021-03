Twitter estaría pensando en implementar reacciones con emoji al estilo Facebook

A través de una encuesta enviada a varios de sus usuarios, Twitter busca saber si sería bien recibido la implementación de reacciones con emoji al estilo de Facebook en las publicaciones de su plataforma.

A lo largo de todo marzo, Twitter le ha presentado a algunos usuarios una encuesta con un conjunto de emojis que más les podrían gustar. Recordemos que las reacciones son una característica de Facebook donde puedes dar me gusta, me encanta, me enoja, me entristece, me importa, me asombra y me divierte.

Asimismo, la plataforma le ha preguntado a los participantes de su encuesta cómo se sentirían si vieran las reacciones de otros usuarios en sus tuits, en especial con las reacciones negativas.

Entre los nuevos emojis que plantea Twitter están 'increíble' (emoticón con cara de asombro o un fuego, 'de acuerdo' (dedo pulgar hacia arriba, icono con número 100 o una flecha hacia arriba), 'desacuerdo' (dedo pulgar hacia abajo, icono naranja con un 'no' o una flecha hacia abajo).

Según ha confirmado Twitter a TechCrunch, por el momento la incorporación de reacciones en su plataforma es exploratorio, pues aún desean recoger contexto adicional con las opiniones de los participantes.