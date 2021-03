¿Aprobó? Alumno reta a su profesor a una partida de Call of Duty y si gana le pone 10 - VIDEO

El video es viral en TikTok y tendencia en México. Un alumno hace hasta lo imposible con tal de aprobar una materia, así que tenga que recurrir a sus dotes 'gamer' como es el caso que mencionaremos en las siguientes líneas.

Un estudiante retó a su profesor a una partida de Call of Duty: Warzone y si ganaba aprobaba el curso. El alumno se sentía confiado de lograr su propósito, pero se metió con la persona equivocado.

En TikTok, se ha vuelto viral el caso de un alumno que retó a Juan Jo Holgín, activo en redes sociales y catalogado como el "profesor millennial", a una partida del videojuego Call of Duty: Warzone. Era su último recurso para aprobar.

"El otro día me encontré con este mensaje: 'Profe, un pvp (player vs player, enfrentamiento directo en lenguaje gamer), y si gano me pone 10 y si pierdo me reprueba', y, pues, esto fue lo que sucedió", fue el mensaje que le llegó a 'Juanji'.

El docente aceptó el reto y grabó toda la partida como prueba de transparencia. El estudiante pensó que iba a impresionar al docente con sus estrategias en el mencionado videojuego, pero nunca imaginó que el adulto era todo un experto en la materia.

"Y pues, adivinen ahora a quién voy a reprobar", fueron las palabras de Juanji tras ganar la partida. Asimismo, mandó un contundente mensaje hacia sus demás alumnos si pretenden obtener un 10 por esta vía. "No retes al profesor".