Viral: aeromoza baila tras expulsión de pasajeros que no utilizaban bien la mascarilla - VIDEO

Una pareja de esposos estaba próximos a iniciar un viaje en un vuelo comercial, cuando de pronto tuvieron que ser retirados del avión por no cumplir con los protocolos de seguridad correspondientes. La escena fue registrada en video, en el cual se puede ver que las dos personas no utilizaban la mascarilla correctamente.

El contenido fue subido a la red social de TikTok, donde la usuaria que lleva de nombre Brendan Elder lo publicó en su cuenta personal. En el clip se aprecia que todo empezó cuando uno de los trabajadores de la aerolínea Southwest conversa con la mujer para solicitarle que se coloque bien el barbijo, a lo que ella aseguró haber cumplido con todas las solicitudes que le pidieron realizar.

“¿Estás diciendo que no cumplí y me puse la máscara cuando me pediste que lo hiciera? ¿Les estás diciendo en serio que no me puse la mascarilla cuando me lo pediste? Eres un mentiroso”, sostuvo la mujer.

Tras una larga conversación y a pesar de expresar sus argumentos, la pareja tuvo que dejar el avión en medio de los pasajeros que celebraban este hecho aplaudiendo y gritando, “¡adiós!” o “¡bájate del avión!”.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue cuando una aeromoza se encontraba en el pasillo mirando lo que ocurría y, tras la expulsión de los pasajeros, esta se puso a bailar desatando las risas de las demás personas que se encontraban en la nave.

(VIDEO: TIKTOK)

Por otro lado, Southwest Airlines, emitió un comunicado donde señaló que: “la ley federal requiere que cada persona use una mascarilla en todo momento en el aeropuerto y durante todo el vuelo, incluso en el embarque y el desembarque”.