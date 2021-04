Video: Amigos usan spray para "disimular" las entradas de su compañero y resultado es viral

¡Con amigos así, para qué tener enemigos! En redes sociales se volvió viral el "ingenio" que tuvo un grupo de jóvenes con su compañero, quien se está quedando calvo con el pasar de los años.

Los amigos no tuvieron mejor idea que usar un spray para "disimular" las entradas que padece su colega, quien quedó satisfecho con el resultado. Este insólito hecho tuvo lugar en México.

Es lo más comentado en redes sociales. Un spray negro y un pedazo de cartón, nada más. Solo esos objetos emplearon un grupo de amigos hacia un compañero, quien visiblemente está perdiendo cabello con el pasar de los años.

Tal y como se aprecia en el video viral en TikTok, uno de los testigos registró todo el proceso, desde que le pusieron el cartón en su frente para que sus ojos estén protegidos del aerosol y lo que pasó después.

El amigo, quien padece de unas entradas muy notorias, no puso resistencia a ello y siguió con la broma de sus amigos. Al final de la sesión, el hombre se mostró agradecido por la "ayudita". El video rápidamente se viralizó en Internet.

"Ya tiene flequillo para peinarse", "Está muy padre. Tiene fade", "No me va a tragar la pobreza", "Los mexicanos no conquistan al mundo porque no quieren", son algunos de los comentarios que se leen al divertido momento.