Albañil propone matrimonio a su novia: "No tengo dinero, pero me quiero casar"

Un humilde albañil se volvió viral en redes sociales al sorprender a su pareja con una modesta pero emotiva propuesta de matrimonio. A pesar de no contar con los recursos para montar una ceremonia vistosa, el trabajador y su amigo se las arreglaron para construir un momento memorable.

“Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo dinero para hacerlo”, señaló su amigo Jorge Medina. "¿Estás listo? Sin miedo al éxito", lo animó.